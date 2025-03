Skoro demografia jest najniższa od lat. To nie ma się co dziwić, że trzeba likwidować małe szkoły, poprostu są nie rentowne. Dziwię się że nie ma konkretnej reformy, w tym zakresie. Tak naprawdę, wystarczyło by wdrożyć, autobusy szkolne dla mniejszych miejscowość, które przewoziły by dzieci do większych szkół. Rodzice mieli by pewność i komfort, że dziecko dotrze bezpiecznie do nowej szkoły.