Policjanci z Komendy Powiatowej w Nowym Dworze Gdańskim potwierdzili tożsamość mężczyzny, który przed południem na drodze wojewódzkiej 502 dotkliwie pobił 52-letniego kierowcę. To sołtys Kątów Rybackich, Jacek Zieliński był sprawcą drogowej napaści.



– Trwa analiza nagrania samochodowego monitoringu i wyjaśnianie okoliczności zdarzenia – informuje mł. asp. Karolina Figiel.



Co ciekawe, sołtys sam zgłosił się na komisariat, by… zgłosić, że został napadnięty. 38-latek został zatrzymany do złożenia wyjaśnień i przebywa w policyjnym areszcie. Nie wiadomo Pokaż całość