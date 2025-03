Wycięto 400 drzew? To niewielka cena za elektrownię 1 MWp, która co roku oszczędzi spalanie 250 ton węgla, czyli równowartość 400 ton drewna. Z punktu widzenia emisji CO2 inwestycja zwróci się w rok.



Te 400 drzew potrzebowałoby 70 lat, by pochłonąć tyle CO2, ile ta elektrownia pozwoli nie wyemitować w zaledwie rok.