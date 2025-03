Jedyny dobry numer kryzysowy to 112 i pójście do psychuszki na 11 dni. Gadanie z ludźmi z tych telefonów zaufania to gadanie jak do ściany. Równie dobrze możesz postawić przed sobą psa/kota i do niego mówić i lepiej podziała, bo go znasz i lubisz, a babka z tego telefonu nie zna cię ani twojej sytuacji. Wyjątkiem są dyżury z poradami prawnymi czy pracownikami socjalnymi co podpowiedzą gdzie się zgłosić w razie biedy.