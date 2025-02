Klima to jest nic przy ogrzewaniu, ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Jak ja pomyśle o normalnym użytkowaniu samochodu w zimie, to mój elektryk miałby zasięg 100 kilometrów xD

Wsiadam piąta rano do auta - grzana szybka przód, tył (przecież nie będę skrobał jak jakiś debil xD), fotel kierowcy na fulla, do tego elektryczna grzałka do powietrza bo przecież zimnym samochodem też jechał nie będę (ciepłe powietrze w ciągu półtorej Pokaż całość