Nie wiem, powiedzcie mi jedno.

Czy ludzi już całkiem powykrzywiało? Ludzie nie widzą, że mają wyższe rachunki, wszystko drożeje bo drożeje energia? Kto oddaje głosy na ludzi do Europarlamentu? Tą większość, która nam ten los zgotowała przecież została przez kogoś wybrana XD co do uja- większa część Europejczyków ma tyle hajsu, że im wszystko jedno?



W Polsce mamy tylu bogaczy, że wszystko im jedno czy chleb będzie po 3 czy po 20 Pokaż całość