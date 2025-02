Szlag mnie trafia jak słyszę o takim wyroku. Już kiedyś tu pisałem, że to jest jedna z niewielu sytuacji, gdzie też bym jako kierowca Citroena zaliczył wypadek. Czy to jest aż tak trudne do zrozumienia przez sąd, że tirowiec wjechał na powierzchnię WYŁĄCZONĄ Z RUCHU (2x), a potem wjechał na PAS RUCHU (czyli de facto włączył się do ruchu) więc nie miał żadnego pierwszeństwa?