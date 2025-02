Qurła, dla mnie to jest jakaś totalna abstrakcja, że gość który tylko zajmuje się dopłatami do betonu, nagle okazuje się że jest też odpowiedzialny za jakieś sprawy związane z kosmosem. To całe Ministerstwo Rozwoju i Technologii to jest jakiś kiepski żart i idealny obraz w jakim stanie jest to państwo.