Polska/UE inwestuje w technologie ktore sa łatwe do skopiowania i ktore moze stworzyc paru pryszczatych mlodych ludzi z odpowiednim zapleczem finansowym, co pokazaly Chiny. Cos co mozna łatwo i szybko skopiowac nie jest technologia warta inwestowania bo za niedlugo wszyscy beda to mieli. Prawdziwe technologie to te ktore nie udaje sie Chinczykom skopiowac pomimo wielu lat prob i przeznaczania ogromnych pieniedzy.