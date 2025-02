Ministerstwo ds. równości na liście patronów? to żart czy tak na serio?

generalnie zainteresowało by mnie to w dwóch przypadkach:

1. Jawnie bekowe ale z konstruktywnym przekazem

2. Skrajnie poważne, profesjonalne i coś zmieniające na lepsze

nie interesują mnie:

- jakieś auto promocje 'trenerów życiowych' który potem będą monetyzować sprawę na YT i książkami