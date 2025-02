Nie jestem zwolennikiem SCT ale czytając pierwsze słowa nie do końca zgadam się z taką interpretacją. Czy analogicznie droga z ograniczeniem tonażowym to też bezprawie? Bo ktoś ma ciężarówkę legalną i opłacił wszelkie podatki to czemu nie wolno mu na nią wjechać?

A las? Do lasu też bez zgody ani wiedzy właściciela nie można wjechać pojazdem silnikowym - to też ograniczanie wolności i łamanie prawa?

BTW - w-----a mnie ten złomnik...