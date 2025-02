No shit Sherlock! Już dawno tutaj wielu użytkowników uświadamia i pokazuje negatywna korelację pomiędzy dopłatami do kredytów a wzrostem cen mieszkań. Realnymi beneficjentami tym dopłat są przede wszystkim BANKI i deweloperzy. Szaleńcze wzrosty cen mieszkań to samo nakręcająca spirala: dopłaty powodują wzrost cen mieszkań, brak zdolności kredytowej bądź niemożliwość podołania cenie kredytu powoduje że politycy uruchamiają dopłaty, a ceny znów rosną. Odpowiedzialni za tą katastrofę są politycy, oddali kwestie mieszkalnictwa sektorowi prywatnemu, Pokaż całość