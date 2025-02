Jestem liberałem, czyli jakoś po środku poglądów politycznych. COŚ w tym tekście gra, ale nie wszystko. Nie akceptuję tzw. Dzikiego Kapitalizmu, który prowadzie do nowoczesnego niewolnictwa. Gdzieś muszą być granice. Jednocześnie też obrzydza mnie współczesna Lewica, która skupia się na LGBT, zamiast na jakiś realnych tematach pracowników typu: normy czasu pracy, posiłki regeneracyjne, BHP, system emerytalny. Prawica u nas to takie śmiecie jak Kaczyński, Morawiecki, Ziobro i Czarnek. Lewica to tak samo Pokaż całość