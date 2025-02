BK2% to jest ok. 150 tys zł dopłaty do każdej z 92 tys umów, gdzie my podatnicy przez 10 lat będziemy pokrywać koszt rekordowych marż zgarniętych przez deweloperów w czasie 6 miesięcy działania programu (giełdowi deweloperzy raportowali wtedy marże 30-40%). Żeby móc dostać dopłatę, nie trzeba było mieć nawet obywatelstwa, po prostu liczyło się, żeby deweloperzy mogli wyciągnąć kasę z budżetu, podatnik zawsze na wszystko ma pieniądze.