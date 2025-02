Jak to jest? Polska stoi na węglu, zapas węgla minimum na 100 lat, większość spółek skarbu państwa przynosi straty. Tam gdzie gdzie pieniądze z budżetu państwa zawsze jest dużo mord w zarządach do wykarmienia, milionowe premie przy stratach spółki tylko w państwowych firmach.



Przekaż, sprzedać kopalnie do prywatnych biznesmenów i zobaczycie że węgiel szybko będzie tańszy, łatwiej dostępny i jeszcze będziemy go exportowac. Ale NIE, to polska, układy, układziki, ręką rękę myje, Pokaż całość