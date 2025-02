Propaganda sukcesu. Dziecko be, bo dziecko potrzebuje opieki, czasu i pieniędzy. Nieważne, że później to się zwróci, że w sumie ci dzisiejsi WYGODNI też tego potrzebowali. Ważne, jest tu i teraz - młodzi musza imprezować, podróżować, realizować się i nie ma czasu na dzieci.

A, że później będą zdychać samotni to już nieważne. Kto by tak daleko wybiegał myślą.