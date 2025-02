Przypominam, że powrót tego przepisu został zapowiedziany przez ministerstwo zaraz po tym jak zrobiła się afera, kiedy wrzucili to do ustawy dla powodzian. Link do przykładowego artykułu w którym to napisano: https://www.rp.pl/nieruchomosci/art41338281-parkingi-na-specosiedlach-zapis-ktory-mial-odblokowac-inwestycje-wypadnie-z-ustawy. Data 23.10.24. Podobne sformułowanie widziałem w kilku innych artykułach.