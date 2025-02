Na 625 kierowców 11 było po alkoholu bądź narkotykach XD

Po pierwsze - a-----l to n------k

Po drugie - nie wiadomo, co to były za pozostałe n-------i

Po trzecie - jeśli wykryto marihuanę, to nie oznacza od razu, że mieli fazę podczas prowadzenia pojazdu, bo zioło jest wykrywalne przez długie dni po ostatnim spożyciu.

Po czwarte - łamanie przepisów to norma wśród kierowców zawodowych, spieszą się, bo w ten sposób więcej zarobią Pokaż całość