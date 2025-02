Robią to dlatego, że nienawidzą Polski. Mają komoleks narodowosciowy, wszystko co zagraniczne jest lepsze, wstydzą się nas i robią wszystko, aby podlizać się innym. W rządzie patriotów jest niewielu, reszta to ludzie wykonujący zlecenie innych krajów i wielkich biznesów. Pamiętajcie o tym przy wyborach prezydenckich.