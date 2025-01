Ile byś nie oszczędzał to firma-państwo musi zarobić.



Oszczędzasz prąd? To mile, ale tutaj proszę 50% w górę rachunki.



Oszczędzasz gaz? To super! Od nowego roku rachunki +30% jakby co.



O! Widzę, że myjesz się już co drugi dzień? I masz własną studnie do podlewania kwiatów? Ale wiesz.... awarie są to trzeba będzie podnieść rachunki za wodę.