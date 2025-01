Naiwnie liczę, że zmieni się perspektywa na cukier bo powinien być traktowany na równi ze szkodliwymi używkami typu a-----l i n-------i. Spożyte sporadycznie - spoko, ale jak bombardujesz się nimi codziennie to masz problem. Jeśli negatywnie patrzysz na osobę pijącą nawet jedno p--o dziennie to takie same emocje powinno wywoływać u kogoś zjedzenie batonika. Tak, jest to uzależnienie szkodliwą substancją.