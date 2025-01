Kiedyś z kolegami jedliśmy i piliśmy i mierzyliśmy poziom alkoholu 2,5 to do kibla ciężko trafić, nie samochodem jeździć.

Żeby mieć 2,5 promila to 0,7 i ze cztery mocne piwa.

Tu nie ma że wypił i nie wiedział.

Przy 2,5 promila to się zataczasz i ledwo stoisz.

Do wora.