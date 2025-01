Nie ma to jak zmuszać ludzi do czegoś (oczywiście wszystko dla naszego dobra). Jak coś jest dobre czy wygodne to ludzie sami będą tego używać. Wszystko kręci się wokół pieniądza cyfrowego który można śledzić (a nawet zablokować jak to było w Kanadzie gdy blokowali konta bankowe "niepokornych"), oczywiście będzie to dotyczyć tylko plebsu, bo na szczeblach elit zawsze znajdzie się ktoś z walizką pełną szmalu albo z szwajcarskim kontem.