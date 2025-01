Akurat kurierzy parkujący byle gdzie to wina firm kurierskich i wymagań co do wydajności/efektywności jakie narzucają - będziesz jeździł przepisowo do doręczysz mniej przesyłek niż ten co jeździ nieprzepisowo i Cię zwolnią/zastąpią takim co będzie jeździł nieprzepisowo.