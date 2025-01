Za napompowanie cen nieruchomości Kredytem 2% powinny być publiczne egzekucje na Krakowskim Przedmieściu wszystkich, którzy ten projekt przygotowywali i promowali. A nie że jak zwykle "ojojoj co to się stało, ceny urosły, a my chcieli dobrze". Jak nie potrafisz zrobić analizy konsekwencji swojego projektu nie pchaj się do stanowisk ministerialnych, a jak go wypuszczasz na pałę jak w kasynie z nadzieję że "jakoś to będzie", to powinieneś ponieść konsekwencje tego że wypadły Pokaż całość