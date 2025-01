Co to k---a za bzdury wyssane z palca? Nadal putinowska propaganda na głównej mocno stoi. Tak, wiadomo, Unia chce nas zabić, Unia chce nas otruć a ci wszyscy miliarderzy co nią sterują, ich dzieci, pracownicy i przyajciele będą mieli osobne linie produkujące żywność ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Dopiero co darliście łachy, że Trzaskowski zakaże wjazdu do centrum Warszawy, zakaz starych pierdów wszedł i co? Cokolwiek się zmieniło? ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° Pokaż całość