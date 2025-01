Kilka lat temu, w czasie covidowym, miałem dość poważny wypadek. Obrażenia takie, że miałem rozcięcie od brody do oka, oraz zmasakrowane powiekę. Później (nie na sorze), wyszło, że m.in. połamany oczodół i pouszkadzane mięśnie i nerwy oka i okolic. I na sorze pominę kwestie czekania i wszystkiego tego, bo to zawsze jest problem. Jedyne co obchodziło personel, to czy mam założone maseczkę. Tz. cały ryj rozwalony, otwarte rany, krew się leje, a Pokaż całość