To jest państwo z dykty. Jest celowo słabe wobec silnych, silne wobec słabych. W ten sposób łatwiej przechodzi lobbing, rozkradanie, załatwiactwo, malwersacje, nepotyzm i wiele innych.



Kowalskiego uwalą za cokolwiek, bogaczowi dadzą jeszcze dopłaty. Czecia RP to taka republika weimarska UE. Na mapie jest, ma swoje struktury. Ale to państwo fasadowe.