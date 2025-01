Jezdziłem ostatnio nowym Tiguanem, minimalistyczny dramat i ekran chyba z szesnascie cali. Najlepsze jest to pokrętło na konsoli pomiędzy siedzeniami, ktoś by pomyślał, fajna sprawa, coś jak iDrive w BMW czy to z Audi, umożliwiające poruszanie się po menu ekranu ... taki uj, możesz sobie co najwyżej podgłośnić radio lub zmienić tryb jazdy.