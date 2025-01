To już staje się kuriozalne - w świętokrzyskim w 2012 było 31 miast a dzisiaj jest 51. Większość z tych miast ma 1-2 tys mieszkańców a niektóre mniej. Rozumiem że jak jakieś miasto miało prawa miejskie i je straciło to może je odzyskać ale robienie z Kazanowa (400 mieszkańców) miasta to jakiś dziwny pomysł.