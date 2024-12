10k USD

Cinkciarz: 41 173 (chyba że trzeba mieć tam konto żeby się lepszy kurs pokazał, bo to oficjalny ze strony)

Mój bank (tan ulubiony wykopków jak by co): 41 076



Może tam dwa razy w życiu wymieniłem jakieś drobniaki, naście lat temu, potem tylko bank. Aczkolwiek przyznam że kilka razy dzwoniłem żeby mi kurs podregulowali (i problemu nie było). Tak że tę... wole wBank :)

Nie mniej nic do Cinkciarza nie Pokaż całość