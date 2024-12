Swoją drogą dziwne, że nikt nie zaproponował by przyjmować, dawać legalnie pracę i prawo stałego pobytu obywatelom Japonii i Korei Południowej. Jest to cywilizowane społeczeństwo i mogliby oni z powodzeniem zasilić europejski czy amerykański rynek pracy bez zbędnej biurokracji. Zamiast tego Merkelowa wolała zaprosić opalonych inżynierów, którzy mają zerową chęć do pracy i tylko generują koszty.