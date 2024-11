Przydałaby się mapa tras z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni i typu drogi.



Bo szlak z miejsca A do B to każda nawigacja wyznaczy.



Ale tak gdy ktoś ma potrzebę aby np nie jeździć po drogach z płyty dziurawki bo jego rower delikatne koła i nie ma amortyzacji, albo że planuję wycieczkę z dziećmi i dlatego nie chce jeździć po ruchliwych ulicach bez pobocza - no to już mu żadna współczesna mapa nie pomoże.