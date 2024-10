Bardzo słusznie. Europa powinna wprowadzić jeszcze 1237 płci, bo w tym temacie z ledwością nadążamy za USA. Butelki powinno się przytwierdzać do korków ekologicznie, sznurkiem recyklowalnym wykonanym ze słomy. Warto też pomyśleć o dobrostanie obywateli. Nie można im pozwolić na to, by swobodnie decydowali o tym co robią w czasie wolnym. Na przykład można organizować im czas angażując ich w czyny społeczne, jak to drzewiej bywało w PRL. Oprócz takich prostych spraw, Pokaż całość