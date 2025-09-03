Ceny mieszkań nadal ukryte? Deweloperuch zmienia reguły gry. Wystarczyły dwa dni
W Polsce od lat panuje ponadpartyjna zgoda co do uległości wobec lobby deweloperskiego wbrew oczekiwaniom społecznym.Dawid_Kwlk
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
W Polsce od lat panuje ponadpartyjna zgoda co do uległości wobec lobby deweloperskiego wbrew oczekiwaniom społecznym.Dawid_Kwlk
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (29)
najlepsze
[W następnej kolejności banksterzy]
(https://wykop.pl/link/7783659/cit-30-dla-banksterow-juz-od-2026-wzruszajace-nagranie)
I tak jebnie, im później tym gorzej. Wariant z korektą cen
W tym cały szkopuł, żeby wycelować tym yebnięciem w kadencję przeciwnego obozu. Każdy rząd przewiduje szansę na kolejną kadencję i z reguły 8 lat to max ;)