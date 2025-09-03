Potem jeszcze unormować kredytową patologię, gdzie od widzimisię prywatnej firmy typu BIK zależy jak drogi dostaniesz kredyt, a jak zapytasz w 5 bankach po ile kredyt, to za karę nie dostaniesz wcale bo spadnie scoring jakiejś gównofirmy, od której zależy de facto Twoja przyszłość i nikt nie ma z tym problemu xD