InPost pozwał Allegro. Chce, żeby Allegro zapłaciło 100 mln zł kary
Spór między grupą InPost a Allegro przybiera na sile. Właściciel paczkomatów nałożył na największą platformę e-commerce w Polsce karę w wysokości 98,7 mln zł za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy. Allegro nie zapłaciło i sprawa trafiła do sądu.maxicololo
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 141
- Odpowiedz
Komentarze (141)
najlepsze
Nie mówiąc już o domyślnym zaznaczaniu allegro matów po kliknięciu na koszyk
allegro to prywatna firma, promuje swoje metody dostawy, jest to dość logiczne, inaczej działaliby na szkodę własnej spółki
Inpost w swoim sklepie nawet nie daje możliwość wysyłki innymi kurierami
@FrasierCrane: https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/allegro-przejmuje-mall-group-i-wedo-za-4-mld-zl,akcje,292079 wydali 4 miliardy
Oni zawsze mieli łeb do interesów.
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/allegro-utworzylo-odpis-na-23-mld-zl-grupa-mall-i-wedo-inwestycja-na-gorce,akcje,301743
No i mieszkam w mniejszym mieście, jak automaty inpostu, dhl, dpd są zwykle przy jakiś sklepach większych, to automaty allegro są w zdupy miejscach :D
Przy inposcie 2 dni to jest max, a często jest nawet na drugi dzień