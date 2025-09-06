Piractwo wraca do łask. Polacy mają dość drogich subskrypcji
Złota era streamingu, która obiecywała nieograniczony dostęp do rozrywki za niewielką miesięczną opłatą, zdaje się dobiegać końcaTetsuya
Komentarze (103)
najlepsze
Btw. Mam trzy platformy a i tak nie mam co oglądać xD i oglądam lost, z archiwum x, bo te super produkcję to super klapy. Jak by teraz alien ziemia wyszedł na innej platformie niż mam, to bym tego nie kupił, tylko poczekał jeszcze trzy tygodnie i zobaczył
Najlepiej jest z programami i apkami. Kupuję "dożywotnią" licencję, a oni i tak w każdej chwili mogą ją zmienić na subskrypcję albo porzucić program i wydać mowy właśnie w modelu abonamentu (tak Locus i Sygic, do was mówię cwaniaki).
To wlasnie Netflix i podobne uczynily z bluraya towar luksusowy 20 lat po premierze standardu
ale to prawda, to nie są bajeczki, klucz to nie pobierać polskiego badziewia, bo to pewne firmy pl monitorują
https://www.youtube.com/watch?v=HA77Zbnflkk