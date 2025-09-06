Nic dziwnego. Gdzie nie pierdniesz to subskrypcja. Za muzykę, za film, za serial, za oprogramowanie, za gry , za gazety, za artykuły. Jak swego czasu podsumowałem sobie miesięczne wydatki i zdałem sobie sprawę, ze to nic nie jest moje to przesiadłem sie na oprogramowanie FOSS. Kupiłem małego pc i zrobiłem w domu clouda. Ksiazki kupuję, z filmów to poszedłem w klasykę która można za free oglądać. A bez reszty da sie żyć.. Pokaż całość