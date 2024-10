Wiadomo, że najlepsza wiara to taka do której trzeba zmuszać, a jak dostaniesz 3 ze zdrowaśki to Bóg będzie zły. Według mnie obowiązkowo powinno być coś takiego jak religioznastwo, a sama katecheza powinna być dla tych którzy tego chcą, potrzebują i to w czasie wolnym od szkoły, w salkach katechetycznych przy kościele.