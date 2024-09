Jeśli jakieś z tych "dzieci" które jej dokuczało lub co gorsza dalej się z tego śmieje to czyta, to chcę tylko ci powiedzieć, że powinieneś się wstydzić. Wstydzić się powinno też twoje otoczenie, twoi znajomi i co najważniejsze twoi rodzice. Na twoim miejscu głupio byłoby mi spojrzeć w lustro po czymś takim, nie wiem co dzieciaki teraz mają w głowach ale chyba nic wartościowego jak widać.