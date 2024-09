bo ludziom w tym kraju nie pozwala sie zyc tylko gotuje im sie los niewolnika pracy do smierci zakłada sie niewidzialne kajdany i mówi przeciez mozesz isc jestes wolny ale jak nie mam nic do jedzenia to nie pozwala mi sie upolowac jak nie mam gdzie mieszkac to nie pozwala mi sie zbudowac itd .żeby jeszcze człowiek pracował i cos z tego było to mozna pracowac do usranej smierci i nic z Pokaż całość