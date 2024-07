Tam jest więcej absurdów. Np. niepełnosprawni nie wjadą głównym wejściem, bo przy remoncie tego nie przewidziano. Muszą wjeżdżać gdzieś bokami i to po części niewyremontowanej. Po oddaniu obiektu kilku ludzi wywaliło się na posadzkach, które w czasie deszczu zamieniają się w lodowisko, więc później, na szybko przyklejano do chodników jakieś wypustki żeby zwiększyć tarcie, ale zrobiono to tylko na części jednego z samorządów (powiat/gmina), drugi nie miał na to kasy, więc połowa jest zabezpieczona, a połowa nie.



Tablice zmiennej treści są niekompatybilne z tablicami na mieście, ale mało tego nie wyświetlają rzeczywistych czasów odjazdów tylko to są statyczne rozkłady. Dochodzi więc do absurdów, jak autobus ma opóźnienie to na tablicy wyświetla się, że już odjechał... Kompromitacja.



Co do kas biletowych - budynek nie jest własnością PKP, tylko gminy, gmina narzuciła jakieś odrealnione stawki za używanie tego budynku, więc nie dziwię się, że PKP dało z tym sobie spokój.



Odnośnie Pokaż całość