Do sądów należy bezzwłocznie wprowadzić AI w celu identyfikowania wszelkich odchyleń w wyrokach a później kierowac to do zespołu parowników którzy ocenią czy faktycznie powstał błąd, następnie wywalać sędziów którzy nie potrafią zachować profesjonalizmu, dodatkowa pozwoliłoby to odzyskać częściowo zaufanie społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości