Największa patologia szczególnie w dużych popularnych miastach, dziewczyna ma mieszkanie w Gdansku blisko starówki, kupione kilka lat temu gdy ceny jeszcze nie były szalone. 3/4 klatki to mieszkania na wynajem krotkoterminowy, mieszkasz niby w bloku a tak naprawdę nie znasz sąsiadów. Średnio raz na tydzień ktoś z wynajmujących robi głośny melanż, policja to już znudzona tam przyjeżdża. Latem zarzygana klatka albo winda to już nawet nikogo nie dziwi. Czasem do kompletu szczoch Pokaż całość