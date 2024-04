Ja to się ludziom dziwię. Pchają się do tych wielkich miast jak muchy do gówna, a potem płaczą. Że kredyty za duże, że mieszkania za drogie, że życie #!$%@?.owe...

Widzę to po moich znajomych. Powyjeżdżali do wielkich miast, udają wielkomiastowych, a tak naprawdę są w czarnej dupie. Pobrali ogromne kredyty na mieszania, zarzynają się w robocie, żeby wszystko spiąć, marnują w pip życia na dojazdy z pracy i do pracy, nie mają Pokaż całość