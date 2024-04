Podpowiem trochę bo ostatnio robiłem rozpitol w szkole z powodu jednego patusa który dołączył do klasy (orzeczenie o niedostosowaniu społecznym) i rozwala całą zdrową tkankę w klasie.



- Najpierw zebrać dowody - kto, kiedy, co powiedział/co zrobił, data/godzina (rodzice patusa mocni w gębie będą podważać ogólne relacje)

- Zgłoszenie do wychowawczyni, do pedagoga i psychologa (może być przez wychowawczynię jeśli ogarnięta).

- Poinformowanie, że sprawa może zostać zgłoszona na policję i od Pokaż całość