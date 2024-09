Widawa trochę nie pasuje - w rzeczywistości do Odry wpływa już za Wrocławskim Węzłem Wodnym.

Dlatego też jest używa do przerzucenia części wody powodziowej z Odry poza Wrocław - przed Wrocławiem część wody z Odry (ok. 300m3/s) jest przerzucana kanałem do Widawy, a Widawą z powrotem spływa do Odry, ale już za miastem.