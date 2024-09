Drogi prąd dla przemysłu oznacza nieatrakcyjne coenwo produkty na eksport i o to właśnie chodzi by Poland kupował a nie eksportował. Nie mogę uwierzyć że w Niemczech jest prawie o połowę tańszy. Gdzie jest atom! Przecież przegoniono PiS który miał słomę w butach a teraz mamy specjalistów w rządzie pragnących rozwoju Polski, co robią w sprawie atomu?