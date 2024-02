Mam przyjaciela rówieśnika, ale powiem dlaczego jako chłop lvl 30 mam znajomych ale oni są... młodsi. To ludzie 20-25 lat.

Zauważyłem, że polscy millenialsi to najbardziej stracone pokolenie. Wychowane przez Polskich boomerów, mające być odpowiednikiem amerykańskiej młodzieży z lat 80 co nie wyszło, a były warunki, by tak było. Teraz to zazwyczaj ludzie zamęczeni w korpo, januszexach, lub na budowie, z kredytami, dziećmi. Dla mnie to już stracy. Ze starszym pokoleniem Z Pokaż całość