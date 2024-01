Czy pensje w Lublinie czy Olsztynie są adekwatne do cen nieruchomości?

Ceny mieszkań nie muszą być adekwatne do pensji. Ludzi interesuje tylko, żeby miesięczna płatność była adekwatna.Jeżeli będzie dostęp do taniego kredytu, to ceny mogą dalej rosnąć.Jeżeli wprowadziliby do tego np. kredyty 40-letnie, to i 30-40 tys./m2 jest realne.