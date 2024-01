UFG to jest pisowska maszynka do robienia pieniędzy. Osoby które świadomie nie miały polisy OC to jest margines, 99% przypadków nałożenia kary wynika z błędu, nieświadomości lub zwykłego zapominalstwa. W tym państwie lepiej jest nałożyć na obywatela karę w wysokości 3 pensji niż usprawnić system ubezpieczeń. Ten rząd też nic z tym nie zrobi, bo kto uśmierciłby kurę znosząca złote jaja